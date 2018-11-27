Hıncal Uluç'tan Galatasaray Konyaspor yorumu: Serdar Aziz'in hareketi penaltıydı, karar doğru

Gazeteci Hıncal Uluç, Galatasaray Konyaspor karşılaşmasını bugünkü Sabah gazetesinde yorumladı.

Konya maçında Galatasaray lehine penaltı kararı veren Hüseyin Göçek de VAR hakemi Halis Özkahya ile uzun uzun konuşmuş, ama ekranda yeniden izleme gereği görmeden "Penaltı" deyince, ikisi de Türk spor medyası tarafından idam edilmişlerdi.

Erman ve Çakar Hocalarım en ağır eleştiri yapanların başındaydılar. Dün sabah ikisini de heyecanla okudum. İkisi de ayni durumda, ayni uygulamayı yapan Halil Meler'i bu defa göklere çıkarmışlardı..

İkisi de penaltı pozisyonunda VAR'a gitme gereği görmeyişi üzerine tek kelime laf etmemişlerdi. Bu nasıl bir standarttır, sevgili Hocalarım?. Önemli olan uygulama mı, yoksa uygulamanın sizin fikrinize uyup uymaması mı?.

VAR nedir, nasıl kullanılır hala bilmeyen, federasyonun her gazeteciye yolladığı VAR broşürünü bir kere okumadan ahkam kesen Türk medyası genelde tartışmalı penaltının haksız olduğunu söyledi. Ben katılmıyorum.

Bizim medyamız ayağa dalarak yapılan müdahalelerde hala "Topa dokundu ama" demeye devam ediyor. Hareket kurallara aykırıysa, topa dokunmak faulü kurtarmaz. Kafaya çıkarken, dirsekle omuza basıyorsanız, topa dokunmanız faulü önlüyor mu?.

''Karar fauldür''

Bizim futbolcularımız da hala öğrenemedi. Çünkü öğreten Hoca yok.. İşte kıyamet koparan Fatih Hocam bile ayni kafada çünkü. Rakibin ayağındaki topa dalarken, ona yakın taraftaki ayağınızı uzattınız mı, topa dokunsanız bile önce çelme taktığınız için, karar fauldür.

Bu yorum, FİFA Kural Kurulu'nun yani Board'ındır. Benim değil. Van Basten'e aynen Serdar'ın hareketi ile yapılan müdahaleye hakem penaltı verince kıyamet kopmuş ve Board bu açıklama ile kararı doğru bulmuştu. Literatürde Van Basten Penaltısı diye geçen pozisyondur.

Burada, ayağınız rakibe değmese bile fauldür, çünkü kitapta "Çelme takmak ya da çelmeye teşebbüs etmek" yazar. Niye öyle yazar?.

Çelmenin geldiğini gören rakip, düşmemek, ya da sizin ayağınızı ezmemek için refleks olarak zıplar ve dengesini ve pozisyonunu kaybeder de ondan..

Bu sebeple, nizami, yasal, kabul edilir dalış, dıştaki ayakla yapılabilir. İşte o zaman topa dokunmak durumu kurtarır, ancak. Sadece o zaman!. Yani!. Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın ortak "Penaltı" kararları doğrudur!.

Karar ortak olunca da, orta hakemin (Halis Özkahya veya Halil U. Meler olması farketmez) VAR'a gitmesine gerek kalmaz. İki hakem de "Penaltı" kanısındayken VAR'a gitmek, şovdur.

Tribünleri aldatma ve yatıştırma ve de mesela Fatih Terim'i susturma şovu.. Federasyon "Hakemler niye şov yapmadı" diye toplanıyor yani..