Hıncal Uluç sağlık durumu nasıl?
Hıncal Uluç hastanede mi? Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ardından entübe edilen Hıncal Uluç'un durumu merak ediliyor. Peki, Hıncal Uluç iyileşti mi?
8 Temmuz'da hastaneye kaldırılan ve kan zehirlenmesi sorunu sebebiyle tedaviye alındığı belirtilen Hıncal Uluç’un entübe edildiği açıklanmıştı. Peki, Hıncal Uluç’un sağlık durumu nasıl?
Hıncal Uluç sağlık durumu nasıl?
Sabah gazetesi Yavuz Donat, Hıncal Uluç'un durumuyla ilgili konuştu. Donat köşe yazısında Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Söz konusu köşe yazısında, "Hıncal Uluç'un bağlı olduğu makine... Uyandırmaya ayarlandı. Dün öğle sonu... "Uyandırma işlemi" başladı. Süreç... Yavaş işleyecek... Ağır ağır. Ve... Pazartesi günü, Hıncal tamamen uyandırılmış olacak" dedi.