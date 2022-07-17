Yoğun bakımda tedavisi süren ve entübe edildiği açıklanan Hıncal Uluç'un sağlık durumu merak ediliyor. Hıncal Uluç'un vefat ettiği yönündeki iddialara ise cevap geldi.

Hıncal Uluç sağlık durumu nasıl?

Gazeteci Fatih Doğan, Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doğan paylaşımında, “’Hıncal Uluç öldü!’ yanlış bilgisini düzeltmek adına ilgilenen en yakın kişiyle konuşarak 3 saat önce zaruret üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yine benzer bir dolaşım olunca 22.15’te yine sordum. Durumu stabil. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Allah şifa versin” dedi.