Hıncal Uluç öldü mü? O isim açıkladı

Murat Özbostan, bir süre önce rahatsızlanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Özbostan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hıncal Abi (Uluç) bizi bir överse 50 de eleştirirdi. Yazdığı satırları okuyup, yanlışlarımız varsa düzeltir, önümüze bakardık. Kendisi bir süredir rahatsız. İki önemli ameliyat geçirdi. Hem de bu iki operasyon aynı anda yapıldı. Hem by-pass oldu hem kalça ameliyatı… Uzun süre hastanede tedavi gördü. Sonra evinde dinlenmeye çekildi. Bir süre önce tekrar rahatsızlandı, tedavisine hastanede, yoğun bakımda devam ediyor. Bu süreçte sosyal medya çöplüğünde inanılmaz şeyler okuduk. Hakaretler, küfürler, neler neler… Burada yazamayacağımız ağır şeyler… Gelin görün ki iş öyle bir noktaya vardı ki önceki akşam kendisini öldürdüler… Binlerce mesaj atıldı. Türkiye'de trend topic oldu. Şaka değil gerçek! Türkiye'nin önemli siteleri haber yaptı. Twit attılar… Hem de "Yaşıyor, tedavisi devam ediyor" bilgisine rağmen. Sosyal medya artık hayatın kâbusu da oldu. Yoğun bakımda ölümle mücadele eden birini öldü diye yazmak, hakaret etmek insanlığa sığmaz. Seversiniz ya da sevmezsiniz, yazılarını da beğenmeyebilirsiniz. En ağır eleştiriyi de yapın ama yaşıyorken öldürmek ne demek… Herkesin ailesi var. Sırf dün bana onlarca mesaj geldi. "Yaşıyor" desem de inandıramadım bazılarını. Ne kadar dramatik değil mi... Herkes sosyal medyanın esiri olmuş. Kaderimizde ne yazıyorsa onu yaşarız. Yarın ne olacağı tabii ki belli değil. Allah bütün hastalarımıza, tedavi görenlere şifalar versin."