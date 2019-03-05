Hilmi Türkmen'den, Boğaz'ın incisi Üsküdara 'Maşallah' dedirtecek

MEHMET CANITATLI- 5 yıl boyunca Üsküdar’ın tarihi kimliğini koruyup modern şehircilik anlayışıyla buluşturan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, adaylığının açıklanmasının ardından yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 41 dev projesini kamuoyuna açıkladı. 5 yılda taahhüt ettiklerinin fazlasını gerçekleştirmenin huzuru ve mutluluğuyla yeniden Üsküdarlıların huzuruna çıktığını belirten Başkan Hilmi Türkmen projelerini bir bir sıraladı.



VAADLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK



Son 5 yılda Türkiye’nin hem siyasi hem de ekonomik açıdan zor günler geçirdiğine dikkat çeken Türkmen, “Üst üste gelen seçim dönemlerini geçirdiğimiz bu süre içinde 15 Temmuz 2016’da bu aziz milletin birliğine kasteden hain FETÖ terör örgütünün darbesine maruz kaldık. Böyle çok sıkıntılı ve zorlu bir 5 yıl geride kalmasına rağmen o zaman vadettiklerimizin tamamını gerçekleştirmiş durumdayız. Hiçbir eksiğimiz yok, aksine o gün tamamını vadettiğimiz projelerin yüzlerce fazlasını yerine getirmenin huzuru ve mutluluğuyla huzurlarınıza tekrar çıkmış bulunuyoruz. Yeni dönemde de Üsküdar’ımıza dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



356 YENİ DERSLİK



Görevde olduğu 5 yıllık süre zarfında büyük projelere ve yatırımlara imza attıklarının altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “2014’te Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 metrekareydi. Bugün 9.5-10 metrekareye çıkardık. 45 yeni park yaptık, 76 eski parkımızı da yeniledik. 63 yeni cami inşa ettik. Üstüne üstlük bugün Türkiye’nin bir numaralı Millet Bahçesi olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni İstanbul’umuza kazandırdık” dedi. 2014’te ikili eğitim gören öğrenci oranının yüzde 50 olduğunu, 100 bin öğrencinin yarısının ikili eğitim gördüğünü ifade eden Hilmi Türkmen, 5 yılda bu oranı yüzde 5’e düşürdüklerini açıkladı. Eğitimde İstanbul’da bir numara olduklarını ifade eden Başkan Türkmen, yeni dönemde Üsküdar’a 356 derslik kazandıracaklarının da müjdesini verdi.



OTOPARKLAR VE YEŞİL ALANLAR



Yeni dönemde özellikle 3 hususa daha çok dikkat edeceklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bunlardan ilkinin otopark ve ulaşım olduğunu söyledi. Artık otoparkların tamamen yeraltında olacağına dikkati çeken Başkan Türkmen; Bulgurlu, Güzeltepe, Ünalan, Cumhuriyet Mahallesi, Küplüce, Üsküdar merkez ve Yavuztürk’te 7 bin 500 araçlık yeraltı otoparkları inşa edeceklerini ifade etti. Türkmen, önümüzdeki 5 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9.5 m2’den 13 m2’ye çıkarmayı ve Üsküdar’a tam 1.2 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedefl ediklerini de belirtti.

‘Yerinde dönüşüm, gönüllü dönüşüm’

İkinci en önemli konunun kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Hilmi Türkmen, iki önemli kritere dikkat ederek kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirtti ve bunları şöyle sıraladı: “Türkiye’nin en önemli meselesi kentsel dönüşümdür. Bu meselenin üzerine korkmadan, usanmadan, yılmadan, cesaretle gideceğiz. Ancak Üsküdarlı hemşehrilerimizi de üzmeden kentsel dönüşüme hız vereceğiz. İki olmazsa olmaz kriterimiz var; Yerinde dönüşüm, herkes yerinde kalacak şekilde dönüşümü gerçekleştireceğiz. İkincisi gönüllü dönüşüm. Hemşehrilerimizin gönlü olmadan asla kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyeceğiz.” 30 yıl sonra Boğaz bölgesinde 16 mahallenin yıllarca süren imar sorununu çözdüklerini belirten Başkan Hilmi Türkmen, bu bölgedeki büyük hisseli parselleri küçültmeye gideceklerini ifade etti

İşte Üsküdar’ın yeni dönem kazançları:

● Millet bahçeleri ● Harem sahil rekreasyon alanı ● Zeminaltı otopark ● Yeşil alan, park projeleri ● Kütüphaneler ● Okullar ● Camiler ● Sağlık tesisleri ● Üsküdar Meydanı’ndan Çavuşdere’ye nostaljik tramvay hattı ● Yeni metro hatları

‘Çıtayı daha yukarı taşıyacağız’

Eğitime, gençlere, yaşlılara, engellilere, hastalara, ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerle sosyal belediyecilikte Türkye’nin bir numaralı markası haline geldiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Nev Mekanlar, Millet Kıraathaneleri, Millet Bahçeleri, Engelsiz Yaşam Merkezimiz... Sosyal Belediyecilikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Önümüzdeki dönem az konuşup daha çok iş yapacağız. Az konuşup, vatandaşımızı dinleyeceğiz. Kim ne film çevirirse çevirsin Cumhur İttfakı’yla yolumuza devam edeceğiz, hizmet kalitemizi artarak devam edecek.”