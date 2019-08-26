Hilmi Güler’in tarım projesi büyüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici tarım projeleri kapsamında çiftçilere 330 koyun dağıtımının ardından 4 bin adet kaz dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk etapta orta ve yüksek ilçelerde uygun şartları taşıyan 40 çiftçinin her birine 80 dişi ve 20 erkek olmak üzere 100’er adet olmak üzere toplam 4 bin adet kaz dağıtımı törenle gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Mezbaha Tesislerinde gerçekleştirilen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kalkınma zihinlerde başlar”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler törende yaptığı konuşmada, kalkınmanın ilk olarak zihinlerde başladığının altını çizdi. Başkan Güler, “Kalkınma ilk olarak zihinlerde başlar. Bu zihinsel bölüşümü yaparken, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye olarak üzerimize düşen asfaltı, yolları, çöplerin temizliği ve ulaşım konularını görevimiz icabı yapmak zorundayız. Bunların haricinde ekonomik ve sosyal kalkınmada son derece önemli. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üretim odaklı bir kalkınma modeli kurmak istiyoruz. Çünkü halkımız zengin olursa, sorunları daha da azalmış oluyor. Yüzü güler ve gurbete gitmek yerine bu güzel topraklarda kendi işinin efendisi olur. Biz de onlara hizmet etmek için hizmetindeyiz. Tarım ve üretim konusunda kalkınmanın temel unsuru, tarımın ve hayvancılığın ağırlık kazanmasıdır. Bu kapsamda üretimin ne olduğunu en iyi bilenlerden birisi olarak ve 50 yıldır üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Onun için Düşünen Üreten Ordu ve Yarışan Ordu modeli üzerinde çalışmalarımıza en gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devam ediyoruz.”

“Çiftçilere yeni gelir kapısı açıyoruz”

Konuşmaların ardından çiftçilere kaz dağıtımı gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dağıtımın ardından kazların bulunduğu bölümleri ziyaret ederek çiftçilere hayırlı ve bereketli bir üretim ve çalışma dileğinde bulundu. Başkan Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ordu’da yeni bir kalkınma modeli oluşturuyoruz. Buna kırsal kalkınma veya sosyal kalkınma diyebiliriz. Bugün burada üreticilerimize dağıttığımız kazlar bunun bir ayağıdır. Yaptığımız bu çalışma ile hem ekonomimize önemli bir katkı sağlamış olacağız, hem de kırsalda yaşayan üreticilerimize yeni bir gelir kapısı açmış olacağız. Bu projedeki hedefimiz, Ordu’nun geniş arazisine uygun projelerle hem üreticimize kar elde ettirmek hem de ülke ekonomisine girdi sağlamaktır” ifadelerini kullandı.