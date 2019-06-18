0553 313 94 23

Hilmi Güler’den çiftçilere jest

Ordu’da klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projelerde başarılı olan çiftçileri ödüllendireceklerini açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 14:07
Hilmi Güler’den çiftçilere jest

Ordu’da klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projelerde başarılı olan çiftçileri ödüllendireceklerini açıkladı.


29 Nisan tarihinde ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme’ projesi kapsamında üreticilere 235 bin liralık 40 bin adet hıyar, 50 bin adet aşılı domates fidesi, 4,5 ton ağırlığında 51 top sera naylonu dağıtımı yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, geçtiğimiz günlerde 15 çiftçiye toplam süt ve sperm verimi yüksek 330 adet damızlık dişi, 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı gerçekleştirdi.


Koyunculuk faaliyetinin artması için gerçekleştirilen çalışmada dağıtımı yapılan Bafra koyunundan 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkün olabiliyor. Bu çalışma ile 5 yıl sonra her çiftçinin büyük ekonomik getirisi yüksek bir koyun sürüsüne sahip olması amaçlanıyor. Buna göre koyun her dağıtılan her kişinin ilk yılın sonunda 36 bin, ikinci yıl 70 bin, üçüncü yıl 145 bin, dördüncü yıl 300 bin, beşinci yıl ise yaklaşık 500 bin lira kar elde etmesi planlanıyor.


Başkan Güler, bu projede başarılı olan çiftçileri ödüllendireceklerini ve büyük boy posterlerinin Belediye binasına asılacağını söyledi. Başkan Güler, "Bu projede başarılı olan 3 çiftçimizin büyük boy posterini büyükşehir Belediyemizin binasına Poster orada ‘ayın çiftçileri’ olarak bir ay boyunca kalacak. Büyükşehir Belediyesi binasında bundan sonra politikacıların değil üreticilerin resmini koyacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Türkiye'nin ilk LEED-GOLD sertifikalı istasyonu oldu
    1. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı..
    2. Terasta yoga
    3. Bakan Varank "şampiyon" gençlerle..
    4. Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze..
    5. Quaresma: “İstanbul’a gelince..
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. Facebook Libra yakında piyasada
    8. Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze..
    9. Okuryazarlık seferberliğine bir katkı..
    10. Başkan Akın kadınları Ankara’ya..
    11. Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi..
    12. Muhammed Mursi için Ordu’da gıyabi..
    13. Muhammed Mursi için Tokat’ta gıyabi..
    14. Siirt’te peynir yapımında kullanılan..
    15. Sahil Güvenlik Komutanlığının 37...
    16. Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3..
    17. Küçükçekmece Emektarlar Ligi’nin..
    18. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının..
    19. Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı
    20. Hilmi Güler’den çiftçilere jest
    21. Aylık 4 bin 500 TL bursla staja..
    22. Mursi’nin vefatını dünya görmezden..
    23. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun..
    24. Muhammed Mursi için Yalova’da gıyabî..
    25. Başkan Büyükkılıç TKB encümenine girdi
    26. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    27. Muhammed Mursi için Sakarya’da gıyabi..
    28. Geleceğin hukukçularının mezuniyet..
    29. Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam..
    30. Madalya için yola çıktılar
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması