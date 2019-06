Hilmi Güler’den çiftçilere jest

Ordu’da klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak için kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projelerde başarılı olan çiftçileri ödüllendireceklerini açıkladı.

29 Nisan tarihinde ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme’ projesi kapsamında üreticilere 235 bin liralık 40 bin adet hıyar, 50 bin adet aşılı domates fidesi, 4,5 ton ağırlığında 51 top sera naylonu dağıtımı yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, geçtiğimiz günlerde 15 çiftçiye toplam süt ve sperm verimi yüksek 330 adet damızlık dişi, 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı gerçekleştirdi.

Koyunculuk faaliyetinin artması için gerçekleştirilen çalışmada dağıtımı yapılan Bafra koyunundan 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkün olabiliyor. Bu çalışma ile 5 yıl sonra her çiftçinin büyük ekonomik getirisi yüksek bir koyun sürüsüne sahip olması amaçlanıyor. Buna göre koyun her dağıtılan her kişinin ilk yılın sonunda 36 bin, ikinci yıl 70 bin, üçüncü yıl 145 bin, dördüncü yıl 300 bin, beşinci yıl ise yaklaşık 500 bin lira kar elde etmesi planlanıyor.

Başkan Güler, bu projede başarılı olan çiftçileri ödüllendireceklerini ve büyük boy posterlerinin Belediye binasına asılacağını söyledi. Başkan Güler, "Bu projede başarılı olan 3 çiftçimizin büyük boy posterini büyükşehir Belediyemizin binasına Poster orada ‘ayın çiftçileri’ olarak bir ay boyunca kalacak. Büyükşehir Belediyesi binasında bundan sonra politikacıların değil üreticilerin resmini koyacağız” dedi.