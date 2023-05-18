Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı

Optimar Araştırma'nın sahibi Hilmi Daşdemir, tvnet'te katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi.

Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmediğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.

Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun neden kazanamayacağına ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Sebeplerini sayayım. En az 53 ve üzeri alacak Erdoğan. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir beklentiyle girdi, algılar oluşturdu. Alevilik gibi unsurları kullandı. Davutoğlu da Sünni olduğunu söyledi, böyle bir seçime gittik. Herkes kazanacaklarını söylüyordu, çakıldılar. Davutoğlu'nun yaptıkları sorgulanmadı. Küçük partilerin ittifaka katkıları olduğunu düşünmüyorum, kayıpları olmuştur. Binde 1 bile oyu yok bunlar Meclis'te temsil edecekler.

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CHP üzerinden 38 kişiyi Meclis'e soktular, CHP aslında iyi bir modelizasyon kurdu. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Algıyla bu süreci okuyamadılar, bu yorumları yaptım benimkiler doğru.

Erdoğan bu seçimlerde galip. Tüm algılara rağmen oluşan sonuca bakmak lazım. AK Parti ilk kurulduğunda yüzde 34 oy almış, bugün yüzde 1 artırarak yüzde 35 oy almış. Kılıçdaroğlu hangi seçimde galip? Meclis aritmetiğine baktığınızda Erdoğan büyük bir farkla galip. Türk milleti beka ve genel duruş açısından duruş sergiliyor."