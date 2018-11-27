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Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye başkan adayı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Belediye Başkan adaylığına Hilmi Bilgin olduğunu açıklamasından sonra Hilmi Bilgin kim olduğu merak ediliyor. Peki Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin nereli ve kaç yaşında? Hilmi Bilgin hangi görevlerde bulundu?

27 Kasım 2018 Salı 12:58
Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye başkan adayı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Belediye Başkan adaylığına Hilmi Bilgin olduğunu açıklamasından sonra Hilmi Bilgin kim olduğu merak ediliyor. Peki Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin nereli ve kaç yaşında? Hilmi Bilgin hangi görevlerde bulundu?

Hilmi Bilgin kimdir?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas Alacahan'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan siyasetçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Bir süre Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu avukatı olarak çalışmasını ardından, 2003 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı.

Bilgin, öğrencilik ve iş hayatı boyunca çeşitli sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerde görev aldı. Sivas Belediye Başkan Adayı, Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği ve Sivas Barosu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ak Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

24. Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Bilgin, bu süre içerisinde Anayasa Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. Şuan Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı görevine devam eden siyasetçi, 25. dönemde tekrar Sivas Milletvekili adayı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Sivas Büyükşehir Belediyesi için seçilen isim oldu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:58
  1. Sivas
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  3. Hilmi Bilgin kimdir?

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