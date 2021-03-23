Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi'ne göre 'sözde namus' suçu işledi

Gazeteci yazar Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan ve grup toplantısında Pervin Buldan’la ‘İstanbul Sözleşmesi’ni uygula’ yazılı aynı maskeyi takan Meral Akşener’in daha önce yaptığı paylaşımını ifşa ederek sözleşmeye göre suç işlediğini söyledi.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşe yazısında "Akşener, İstanbul Sözleşmesi’ne göre suç işlemiştir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi muhalefette büyük bir tepkiyle karşılandı.

Hilal Kaplan, namusu 'sözde' olarak geçiren, 'aile'yi parçalayan, eşcinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'ne göre Meral Akşener'in suç işlediğini söyleyerek geçmişteki bir paylaşımını ifşa etti.

Sözleşmenin içeriğindeki tehlikelere de dikkat çeken Hilal Kaplan, tepki gösteren siyasilerin İstanbul Sözleşmesi hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi.

İşte Hilal Kaplan’ın yazısı:

Akşener ve daha pek çok siyasimiz, İstanbul Sözleşmesi hakkında o kadar bilgisiz ki onların peşinden sürüklenen kitlenin tepkiselliğine kızmak elden gelmiyor.

Mesela Akşener, iki yıl önce şöyle bir tweet atıp demiş ki: "Namusuma laf eden olmadı. Edilse idi gereğini yapmak eşime ve ağabeyime düşerdi. (Oğlum küçüktü) Bizim aile töresi böyle işler muhteremler."

Aynı Akşener'in cansiperane savunduğu sözleşmenin 12. maddesi ne diyor:

"Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde 'namus' gibi kavramların bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir."

Akşener, hem töre vurgusu yapmış hem de sözleşmede "sözde" diyerek geçen ve anlamını küçültmek için tırnak içine alınan namus kavramına vurguyla cinayetin meşrulaştırıcısı olmuş. Cinayeti herhangi bir şekilde meşrulaştırması da ayrı sorun elbette.

Ama hep böyle değiller mi? İşlerine gelince milliyetçilik, töre, namus; gelmeyince NATO, İstanbul Sözleşmesi, Minsk Üçlüsü...

Sözleşmeye göre işlenmesi suç olan başka bazı eylemler de var: Mesela karınız sizi aldatıyor ve siz buna karşılık ona yüksek sesle küfrediyorsunuz. Artık karınızın sizi polis eşliğinden evden aldırıp, en az üç ay evden ve çocuklarınızdan uzaklaştırma hakkı ve dahası aldattığı kişiyle de yaşama hakkı var.

Ya da kızınızın evlilik öncesi cinsel birliktelik yaşamasını istemiyorsunuz ve bu noktada ısrarcı oluyorsunuz. Fiziksel şiddet uygulamamış olsanız bile kızınızın sizi yine polis eşliğinde adi bir suçlu gibi evden uzaklaştırma hakkı söz konusu.

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak neticede dinimizle, kültürümüzle, gelenek ve örflerimizle uzaktan yakından alakası olmayan bu yükten kurtulduk. Dünkü yazımda İstanbul Sözleşmesi diye feryat edenlerin bilerek görmezden geldiği ama AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadele alanında gerçekleştirdiği devrimsel uygulamaları kaleme almıştım.

Onlara da bakınca, partisinden bir ayda 16 taciz-tecavüz vakası çıkanların, vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasını arayıp katil adına tehdit eden milletvekilinin, kadına yönelik devlet eliyle işlenen en büyük psikolojik şiddet olan başörtüsü yasaklarının yılmaz savunucularının neden konu İstanbul Sözleşmesi'ne gelince bu kadar bağırdığını anlayabiliyorum.

Sesinizin yüksek çıkması, suçluluk psikolojinizin gereğidir!

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Meral Akşener:

İstanbul Sözleşmesi'ne göre suç işleyen Meral Akşener: