Hilafet talebine 11 gözaltı

Hiçbir terör eylemine bulaşmadığı, cebir ve şiddeti benimsemediği Emniyet ve MİT raporları ile ispatlanmış ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) terör örgütü değildir kararına rağmen Hizb-ut Tahrir üyelerine operasyonlar devam ediyor. Şanlıurfa’da dün sabah polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla Hizb-ut tahrir üyeleri gözaltına alınmaya başlandı.

Hilafet talebinde bulunanlara İstanbul, Bursa, Bilecik ve Ankara’da gerçekleşen gözaltı işlemlerine dün de Şanlıurfa’da devam edildi. Hilâfet’in ilgasının Hicrî 100. Yıldönümü münasebetiyle Hizb-ut Tahrir’in tüm dünyada yürüttüğü kampanya kapsamında yürütülen çalışmalarda, Köklü Değişim Dergisi’nin “Hilafet’i Kurun” isimli mart sayısını dağıtan 11 kişi polis ekiplerince ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Aralarında esnaf, eğitimci, yazar ve ailelerin bulunduğu gözaltılara ilk tepki Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar’dan geldi. Kar sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugün Peygamberler şehri Urfa'da 11 kişi Köklü Değişim Dergisi'nin Hilafet sayısını halk ile paylaştıkları için, Hilafet dedikleri için gözaltına alındı” tepkisini gösterdi.

Akit’e konuşan Köklü Değişim yazarı Yılmaz Çelik, “Şanlıurfa’da, evlere yapılan baskınla 11 kardeşimiz gözaltına alındı. Hilafetin kaldırılışının 100. Yıl sene-i devriyesini hatırlatmak amacıyla yasal olan Köklü Değişim Dergisi mart sayısını basın, medya ve STK’lara yapmış oldukları ziyaretlerde verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar. Hiçbir cebir ve şiddete başvurmadan, sadece Hilafet’i konuşmak, Hilafet’i hatırlatmak ne zamandan beri suç sayılıyor. Bu gözaltılar, 28 Şubat’ın 24. Yıldönümünde Müslümanlara yönelik yapılan baskıların, zulümlerin devam ettiğinin en somut göstergesidir. Haksız bir şekilde gözaltına alınan Müslümanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Hizb-ut Tahrir üyelerinin gözaltına alınmasına bir tepki de Köklü Değişim Şanlıurfa Temsilcisi Cahit Toprak’tan geldi. Toprak, “Sabah 5-6 sularında Müslümanların evlerine yapılan baskınlarda sanki kitap okumak ve bulundurmak suçmuş gibi, legal bir dergi olan Köklü Değişim Dergisi'ni bulundurmak ve dağıtmak suçmuş gibi kardeşlerimize gözaltılar yapıldı. İbrahim Aleyhisselam'ın bu kadim topraklarında Allah'ın nizami olan Hilafeti savunmak suçmuş gibi 11 Müslümana terörist muamelesi yapılmıştır. Hatta bir arkadaşımız evde olmadığı için babasının evine gidilmiş. Kardeşinin bir tek telefon aramasıyla bizzat ifadeye gitmiş, akabinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan bir arkadaşımız da engellidir. Bu muhlis Müslümanlar acilen ve derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.