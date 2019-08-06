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Hikmet Tosun’dan "Rum evleri" açıklaması

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’ta restore edilen evlerin Rum evleri olmadığını belirterek, Sinop il genelinde 333 tane ’tarihi Türk evi’nin olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:06
Hikmet Tosun’dan "Rum evleri" açıklaması

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’ta restore edilen evlerin Rum evleri olmadığını belirterek, Sinop il genelinde 333 tane ’tarihi Türk evi’nin olduğunu söyledi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tosun, “Bizim Sinop’taki 333 evimiz orijinal Türk mimarisiyle yapılmış evdir. 19. yüzyıl Türklerin sivil mimarisinin en gelişmiş ve en güzel örnekleridir” dedi.


Tosun açıklamalarının devamında, “Sinop’ta tescilli olarak var olan 3 tane önemli sokak vardır; Kuruçeşme Sokak, Sarımsak Mahallesi’nde ve Ada Mahallesi. Orada görülen evler Türk evleridir. Günümüz Türk mimarisinin örnekleridirler” şeklinde konuştu.


“Ağacı en iyi kullanan Türklerdir, Rumlar iyi bir taş ustasıdır. Rumların ev yapma tekniği kesme taş tekniğidir” diyerek eski Türk mimarisinden bahseden Tosun, devamında “Türk mimarisinin yapı tarzı alt katları Bağdadi, üst katları ahşaptır. İç Anadolu’da tarihi kasabalarda, bu çeşit ahşap yapıları görebilirsiniz. Yani o haberde geçen evler tamamen Türk yapı mimarisidir. Elimizde de birçok örneği ve kayıtları mevcuttur” ifadelerini kullandı.



"Sinop il genelinde 333 tane tarihi Türk evi ev var"


“Sinop il genelinde 333 tane tarihi Türk evi ev var" diyen Tosun şu bilgileri verdi: "Bunlar bir hazinedir, bunun kıymeti gelecekte anlaşılacaktır. Kültür varlığı olarak tescillenen eserler kıymet ve değer arz eden eserlerdir bu değer manevi değerdir. Sinop merkezde bizde kayıtlı toplam 86 tane tescilli sivil mimari örneği, yani Türk evleri vardır. Gerze’de 30 tane, Ayancık’ta 33 tane, Boyabat’ta 181 tane ve Saraydüzü’nde de 3 tane vardır. İlimizde bu evlerden toplam 333 tane ev vardır.”

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:06
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