Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
Dün Kayserispor'la anlaşan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yardımcılığını Ceyhun Eriş ile Hasan Özer üstlenecek.06 Aralık 2018 Perşembe 16:13
Kayserispor ile dün anlaşan ve gece Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman, bugün ilk idmanına çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları da belli oldu.
Bugün takımla tanıştı
Süper Lig'in 14. haftasını 17. sırada geçiren Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başladı. Dün Kayserispor yönetimi ile anlaşmaya varan ve gece Kayseri'ye gelen Hikmet Karaman, bugün de takımla tanıştı. Öğle saatlerinde Kadir Has Tesisleri'ne giden Hikmet Karaman'a sezon sonuna kadar yardımcılık edecek isimler de belli oldu.
Ertuğrul Sağlam da kadroda yer alacak
Hikmet Karaman'a Ceyhun Eriş ile Hasan Özer yardımcılık edecek. Ayrıca Sumudica ve Ertuğrul Sağlam'ın da antrenör kadrosunda yer alan Hakan Ertürk de teknik heyette bulunacak. Kayserispor'un yeni kaleci antrenörü ise Kayserili antrenör Erdoğan Özdoğan oldu. Hikmet Karaman, bu kadro ile sezon sonuna kadar Kayserispor'u başarıya taşıyabilmek için çaba sarf edecek.
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