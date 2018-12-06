Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu

Kayserispor ile dün anlaşan ve gece Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman, bugün ilk idmanına çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları da belli oldu.

Bugün takımla tanıştı

Süper Lig'in 14. haftasını 17. sırada geçiren Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başladı. Dün Kayserispor yönetimi ile anlaşmaya varan ve gece Kayseri'ye gelen Hikmet Karaman, bugün de takımla tanıştı. Öğle saatlerinde Kadir Has Tesisleri'ne giden Hikmet Karaman'a sezon sonuna kadar yardımcılık edecek isimler de belli oldu.

Ertuğrul Sağlam da kadroda yer alacak

Hikmet Karaman'a Ceyhun Eriş ile Hasan Özer yardımcılık edecek. Ayrıca Sumudica ve Ertuğrul Sağlam'ın da antrenör kadrosunda yer alan Hakan Ertürk de teknik heyette bulunacak. Kayserispor'un yeni kaleci antrenörü ise Kayserili antrenör Erdoğan Özdoğan oldu. Hikmet Karaman, bu kadro ile sezon sonuna kadar Kayserispor'u başarıya taşıyabilmek için çaba sarf edecek.