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Hikmet Karaman, Kayserispor'a "nefes" aldırdı

- Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk lig maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe "dur" dedi

11 Aralık 2018 Salı 10:14
Hikmet Karaman, Kayserispor'a "nefes" aldırdı


KAYSERİ (AA) - Kayserispor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk Spor Toto Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, galibiyet hasretine son verdi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hikmet Karaman, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Ertuğrul Sağlam idaresinde çıktığı son 4 lig maçında sahadan yenik ayrılan Kayserispor, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe "dur" dedi.

Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve düşme hattının bir basamak üzerine çıkmayı başardı.

Kayserispor, ayrıca küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kazançlı kapatmasını da bildi.


- Sarı-kırmızılılar en farklı galibiyetini aldı


Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayseri ekibi, 3 maç sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda 3-1 yenildiği MKE Ankaragücü maçında gol atabilen Kayserispor, ardından sırasıyla Galatasaray'a 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0, Trabzonspor'a 2-0 yenilmişti.

Ligde 15 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 6 gol atan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takımının en golcü ismi olarak dikkati çekti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:14
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