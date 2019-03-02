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Hikmet Karaman: “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:10
Hikmet Karaman: “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç” dedi.


İ.M. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “90. dakikada yediğimiz beraberlik golü var. 2 puanı kaybettiğimize mi üzülelim, Mensah’ın ciddi şekilde sakatlanmasına mı üzülelim, Chery’nin annesinin hastalanıp gitmesine mi üzülelim. Devre arasında transfer yapamadık. Buna rağmen elimizde oyuncuları geliştirerek bir şekilde buralar geldik. Buradan da yukarı sıçramayı düşünüyorduk. Beşiktaş iyi bir takım. Kaybettikleri maçlarda 3’er puan alsaydı şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olacaktı. Böyle bir takıma karşı oynuyoruz. Oyuncuların duran toplarda görevleri var. Akan oyun başka, duran top başka. Görev dağılımları çok önemli. İkinci yediğimiz golde hatalı biziz. Faulün maçında 2 kişi var. Biz 2 kişilik baraj yapmamız lazımdı. 2 kişi olsak o golü yemeyeceğiz ve 3 puanı alacağız. 2-1’de 3-1’i yakalayacaksın, o pozisyonda vardı. 90. dakika 2-2 bitmesine üzüldük. İyi bir takıma karşı 2-2’de iyi bir sonuç” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:10
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