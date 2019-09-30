Hikmet Karaman istifa etti! Hikmet Karaman kimdir? Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi. Peki, Hikmet Karaman kimdir?

Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi. Peki, Hikmet Karaman kimdir? Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 beraberlik alan ve puan durumunda 3 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp deneyimli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Peki, Hikmet Karaman kimdir? Hikmet Karaman kimdir? Hikmet Karaman 9 Mart 1960'da Kocaeli'nde dünyaya geldi. 1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yapmıştır. 1998 yılından günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik sorumlusu olarak görev yapmış 2014-2017 sezonları arasında Çaykur Rizespor futbol takımının teknik sorumlusu görevini devam ettirmiştir. 2002-03 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştır. Türkiye Kupasını 2001-02 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Kocaelispor'un teknik direktörlüğü yapmıştır. Galatasaray'da teknik direktör Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır. Daha sonra Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır. Hikmet Karaman 6 Aralık 2018'de Kayserispor'un başına geçti. Takımıyla 29 maça çıkan Karaman'ın görevi 30 Eylül 2019'da sona erdi.

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