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Spor

Hikmet Karaman ile 4 maçta 1 puan

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı dördüncü maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:53:37 -
Hikmet Karaman ile 4 maçta 1 puan

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı dördüncü maçtan da galibiyet çıkaramadı.


Sezon başında bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi aradığı başarıyı Karaman’da da bulamadı. Süper Lig’de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı 10 maçı da kazanamayan Yeni Malatyaspor’da gözler bu hafta oynanacak Göztepe maçına çevrildi. Süper Lig’de geride kalan 27 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koyan ve oynadığı son 12 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızı takım, 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Final niteliğinde 7 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Hikmet Karaman ile çıktığı 4 maçtan 1 puan alabilen Malatya ekibi, oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramadı.


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

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