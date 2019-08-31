0553 313 94 23

Hikmet Karaman: "Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
Hikmet Karaman: "Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" dedi.


Maçı değerlendirmenin teknik anlamda çok zor olduğunu ifade eden Karaman, "3-2’den sonra 3 tane kırmızı kart, maçı değerlendirmek teknik anlamda çok zor. Buraya gelene kadar bütün pozisyonları seyrettim. Tabii maçtan önce hakemlerle ilgili durumlara bakınca çok şey aklımdan geçiyor. İlk 45 dakika 1-0 galip duruma geçtik. Daha sonra Galatasaray 15-20 dakika iyi pas yaptılar. İkinci yarıda özellikle Mensah’ın kaçırdığı bir pozisyon var. Orada 2-0 yapabilsek maç başka yerlere gidebilirdi" ifadelerini kullandı.



"Hakem maçın skoruna damgasını vurdu"


Maçın Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun ikinci yarı kontrolü kaybettiğini belirten Karaman, "Pedro’nun hareketine bakıyorum, nasıl ikinci sarı kartı gösteriyor? Maçın içerisinde belli dakikalar var. Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları devam ediyor
    1. Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları..
    2. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    3. Antalya'da tur otobüsünün şarampole..
    4. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    5. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    6. Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı..
    7. İrem Derici konseri sonunda havai..
    8. Kartepe’de Bayram coşkusu
    9. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    10. Hikmet Karaman: "Hakem özellikle..
    11. Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2019
    13. Artvin’de dere taşkını kameralara..
    14. Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
    15. Avşa Adası’nda otluk alanda yangın
    16. Küçükçekmece’de Zafer Bayramı..
    17. Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha!
    18. Üsküdar’da 30 Ağustos coşkusu
    19. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    20. Doğal gaz fiyatlarına zam
    21. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    22. Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Fatih Terim: "Çok enteresan bir maç..
    24. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
    25. Twitter CEO'sunun Twitter hesabı..
    26. PSG, iki golle kazandı
    27. Havalandırma boşluğuna düşen güvercini..
    28. Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı..
    29. Fatih Terim: Örgütlü organize işler...
    30. Yeniden silahlanan FARC’a ilk..
    Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...
    Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası