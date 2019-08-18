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Hikmet Karaman: “Bu takım mutlaka iyi yerlere gelecektir”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor’un iyi yerlere geleceğini söyleyerek, “VAR’daki hakemler zorlanıyorlarsa hakemin kararına saygı göstersinler” dedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:59
Hikmet Karaman: “Bu takım mutlaka iyi yerlere gelecektir”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor’un iyi yerlere geleceğini söyleyerek, “VAR’daki hakemler zorlanıyorlarsa hakemin kararına saygı göstersinler” dedi.


İM Kayserispor, ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bugünkü maçta skorun aleyhimize olması ilk sahada oynadığımız maç olarak değerlendirdiğime memnun olduğumuz bir skor. 90 dakikayı değerlendirdiğimde takımın yeni gelen oyuncularla geliştiğini görüyoruz. Golden sonra hakeme itirazlarımız oldu. O golü yememeliydik. Pedro’nun net kaçırdığı gol var. Ofsayt diye golümüz iptal oldu ama 5 dakika beklendi. Kesin ofsaytsa ver ama kararsızsın vermiyorsun. VAR’a güveniyoruz ama VAR’ın içindeki hakemlerin kim olduğunu da biliyorum. VAR’daki hakemler zorlanıyorlarsa hakemin kararına saygı göstersinler. Ne bizim hakkımız yensin, ne başkasının hakkı yensin. Tereddütte kaldıysanız bırakın hakem gol vermiş. Mağlup olmamalıydık ama mağlup olduk. Alpay’ın sakatlanması şanssız bir durum oldu. Takım asla kötü mücadele etmedi. 90 dakikanın genelinde mağlubiyeti kat ettiğimiz bir oyun olmadı. Rakibimizin net bir pozisyonu yok. Çok çalışmamız lazım. Bugüne nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor. Kim ne derse desin ben ne yaptığımı biliyorum. Kimle nasıl mücadele ettiğimi ben biliyorum. Kimse negatif konuşmayacak. Bu takım mutlaka iyi yerlere gelecektir. Görünen köy kılavuz istemez. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle davranıp Ankaragücü maçında burada kaybettiğimiz 3 puanı almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:59
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