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Hikmet Karaman: “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 11:18
Hikmet Karaman: “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz” dedi.


Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor, ligin 4’üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri ve kısa alanda pas çalışması gerçekleştirdi.



Karaman: “Antalya’dan gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz”


Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Son gelen 3 oyuncu takımın genel durumunu bir anda değiştirdi. Hem rekabet ortamını hem de kaliteyi artırdı. Antalya iyi bir takım. Özellikle hem geçen sene hem de bu sene de iyi bir başlangıç yaptı. Dolayısıyla biz de hem konum hem de puan olarak şiddetle bir an önce 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Galatasaray maçında yediğimiz 3 tane kırmızı kart var. Bu bizim için bir dezavantaj ama bütün bunlara rağmen oraya gidip en iyi şekilde mücadele edip gerekli sonucu alarak Kayseri’ye dönmek istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:18
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