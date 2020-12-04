Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli gence Türk Kızılay sahip çıktı

BABA (AA) - ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Türk Kızılay, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırısı sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düşen 18 yaşındaki Humuslu Abdullah'a, tedavi için yardım elini uzattı.



Suriye'de 2015 yılında Esed rejiminin saldırısı sonucu yaralanan ve evsiz kalan 18 yaşındaki Humuslu Abdullah'ın ailesinin yardım çağrısı karşılık buldu.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Türk Kızılay ekipleri, felçli Abdullah'a ulaşarak tedavisi için çalışma başlattı.

Türk Kızılay Çobanbey Dağıtım Ekip Başkanı Ahmet Yetik, AA muhabirine, "Abdullah'ın haberini Anadolu Ajansı üzerinden aldık ve evine gittik​​​​​​​. Evine giderken elimiz boş gitmedik. Ailenin gıdasını götürdük. Hijyen malzemelerini götürdük. Giyim götürdük. Hastaya tekerlekli sandalye götürdük." dedi.

Yetik, Abdullah'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Durumunun vahim olduğunu görünce hemen hastaneyle diyaloğa geçtik ve hastaneye sevkini sağladık." diye konuştu.

- "Özel bir tedaviye ihtiyaç duymaktadır"

Bab Devlet Hastanesinde Abdullah'ı muayene eden doktor Salih Ebu Muhammed, "Hastamız daha önce savaşta kafasından yaralanmıştı. Saldırı sonucu beyninde rahatsızlık oluşmuş. Bundan dolayı çevresiyle iletişimi kopmuş durumda. Bu durumdaki hastalar özel bir tedaviye ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Doktor Ebu Muhammed, Abdullah'ın durumundaki hastaların sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Sürekli tahliller ve tetkikleri yapılmalı. Hastamızda ayrıca zatürre gelişmiş durumda. Maalesef bu tür hastaların bağışıklığı da zayıf oluyor." dedi.



- Abdullah'ın hikayesi

Anadolu Ajansı, 2 Aralık'ta yaptığı haberle, Abdullah'ın hikayesini duyurmuştu.

Hafif zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü.

Saldırı sonrası konuşma, yürüme gibi temel fonksiyonlarını tamamen kaybeden Abdullah, sadece sıvı besinler tüketerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Humus'ta yaşadıkları bölgelerin Esed rejimi güçlerince bombalanması sonucu evsiz kalan Abdullah ve ailesi, 2018'de ülkenin kuzeyine göç ederek önce İdlib, ardından Bab ilçesine yerleşti.

Felçli oğluna kol kanat geren 55 yaşındaki babası Sadettin Ebu el-Humsi de bilinmeyen hastalığından dolayı 35 kilograma kadar düşen Abdullah'ın tedavisi için, AA üzerinden yardım çağrısı yapmıştı.