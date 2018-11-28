THY- Noukşot
0553 313 94 23

Hidrosefali hakkında her şey

Hidrosefali nedir? Hidrosefali nasıl tedavi edilir?Hidrosefali belirtileri nelerdir? İşte hidrosefaliye dair her şey yazının devamında…

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:10
Hidrosefali hakkında her şey

Hidrosefali sıklıkla uzmanlar tarafından sinsi hastalık olarak kabul edilir. Hastanın yaşlanmasıyla birlikte beyin omurilik sıvısının basıncının artmasıyla birlikte hastada hafıza kaybı, yürüme zorluğu ve idrar kaçırımı gibi durumlar gözlenebilir.

Bu bulgular çoğunlukla yaşlılıkla bir arada görüldüğünden hem hastanın kendisi hem de ailesi tarafından yaşlılığın getirdiği sorunlar olarak algılanır.

Bu bulguların sonucunda yetişkin hidrosefalisi belirtileri çoğu zaman anlaşışmamaktadır.

Hastalık ilerleyip septomlar sıklaşınca hasta uzman hekime müracaat ettikten sonra normal basınçlı hifrosefali tanısı ortaya çıkıyor. Hafıza kayıpları, yürüme güçleri ve idrar tutamama hastalığın en ciddi belirgilerindendir.

Beyindeki su basıncının artmasıyla ortaya çıkan bu bulguların tedavi edilmesi genellikle cerrahi yöntemle yani beyindeki suyun basıncının düşürülmesini sağlayan yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı Ventikülo Peritoneal Şantlama yöntemidir.

Beyin su kanallarına yerleştirilen ince bir tüpün karın zarı boşluğuna indirilerek beyindeki su basıncı düşürülür. Beyinden karın zarına o tüp vasıtasıyla boşaltılan sıvı karın zarı tarafında emilmektedir, böbrekler tarafından süzülerek vücuttan idrar yoluyla atılmaktadır. Temel tedavi budur.

GENEL OLARAK HİDROSEFALİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beslenmenin kötüleşmesi

Kusma

Sürekli sinirli olmaz

Kusma

Hafıza kaybı

Yürüme zorluğu

İdrar kaçırma

Bebeklerde görülen belirtileri

Algılamada zorluk

Baş ağrısı

Görmede bulanıklık

Denge kurmada zorluk

HİDROSEFALİ NEDENLERİ NELERDİR?

Yaşanan erken doğumlar

Doğum yaralanmaları

Tümörler

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:10
  1. hidrosefali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü" resepsiyonu
    1. "Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık..
    2. Guterres'ten "Suudi Veliaht Prens ile..
    3. Rusya'dan YPG açıklaması: Bunu anlamış..
    4. Fed Başkanından "güvercin" açıklamalar
    5. Gençlerbirliği-Karabükspor maçının..
    6. Tahran'da Türk filmleri gösterimine..
    7. Afganistan'da eski istihbarat..
    8. İzmir büyükşehir belediye meclisinde..
    9. Brezilya, BM İklim Değişikliği..
    10. Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar kapıya..
    11. TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve..
    12. Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge..
    13. Kayıp Malezya uçağının enkazından yeni..
    14. Guterres'ten Filisten'e dayanışma mesajı
    15. Hatay'da kayıp çocuğun bulunma anı..
    16. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    17. Böyle öküz görülmedi! Cüssesi..
    18. İBB uyardı! 3 gün etkili olacak
    19. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru
    20. Lübnan iç savaşında kaybolanların..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları