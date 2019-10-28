Hidrojen yakıtlı otobüs 2020’de yollarda

Toyota, CaetanoBus SA ile birlikte yakıt hücreli yeni şehir otobüsünü üretmek için ilk adımı attı. Yakıt hücresi sistemiyle geliştirilen H2.City Gold modeli, tavanına yerleştirilen ve toplam kapasitesi 37.5 kg olan 5 hidrojen tankına sahip. Hidrojen yakıt kullanan otobüs 400 km’ye kadar yol kat edebiliyor. Yakıt tankları 9 dakikadan kısa bir sürede doldurulabilen otobüs, sadece su buharı salarak çevreci kimliğini ortaya koyuyor. Sağ ve soldan direksiyonlu versiyonları ile geliştirilen otobüs Avrupa standartlarına uygun olarak 10.5-12 metre uzunluğunda üretilecek. Test otobüsü gelecek aylarda Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde kullanılacak ve 2020’nin ortalarında da satışa sunularak ticarileştirilecek. Toyota, 2050 Çevre Hedefi çerçevesinde karbonsuz toplum adına hidrojen yakıt hücresi teknolojilerini, binek otomobillerin dışına taşıyarak, kamyonlar, hafif ticari araçlar, forkliftler ve otobüslere aktararak çevreye olan etkileri azaltmayı amaçlıyor.