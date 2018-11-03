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Hidrojen peroksit ve azot neyin nesidir?

Hidrojen peroksit ve azotu sizler için araştırdık...

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:56
Hidrojen peroksit ve azot neyin nesidir?


Azotu fazlası insanı her zaman etkiler. Vücut işlevlerinin tamamen yerine getirilememesine ve bozukluklara sebep olur.

Nefes darlığı oluşumlarının büyük bir tetikleyicisidir.

Kalp ve damar yolu rahatsızlıklarına da hiç iyi gelmez.

Akciğerler üzerinde de olumsuz etkileri mevcuttur.

Astım hastaları için potansiyel riskler daha da büyüktür ve bu hastaların daha dikkatli olması şarttır.

Aşırı olması durumunda ve anne karnındaki bebek tarafından alındığı zaman zihnî bozukluklar, işlev yetersizlikleri gibi durumlar meydana gelebilir.

Halsizlik, kusma, mide bulantısı, baş dönmesi ve ağrılar, ateşlenmeler, uyku hali, bitkin düşme durumu gibi birçok etkisi de mevcuttur.

GELELİM H2O2'YE

Bu "Hidrojen peroksit"tir. Yaraları temizlemek, hidrojen peroksitin en bilinen kullanım alanıdır. Mikrop ve bakterilerden arındırır.

Kan lekelerini direkt olarak lekeye uygulayarak temizleyebilirsiniz. Öncelikle beş dakika hidrojen peroksit içinde bekletin sonra soğuk suyla yıkayın. Dikkat: Bu madde ağartıcı görevi göreceği için yıkayacağınız elbise tamamen beyaz değilse kullanmayın.

Tezgâhınızın ve duvarlarınızın daha beyaz ve parlak olması için hidrojen peroksit ile temizleyebilirsiniz.

Hidrojen peroksitle tuvaletlerinizi de temizleyebilirsiniz.

Buzdolabınızı temizlemek için sprey olarak sıkıp emilmesini bekleyin, sonra temizce silin. Bu işlem buzdolabınızı sterilize eder ve bakterileri öldürür.

Bulaşık makinenizi temizlemek için sprey olarak sıkın ve emilmesini bekleyin. Sonra bulaşıkları yerleştirip makinenizi çalıştırın.

Uygulayıp temizce silerek küflerden de kurtulabilirsiniz.

Beyaz elbiselerinizin üzerine bir miktar dökerek beyazlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Ağartıcı görevi görecektir.

% 3’ü hidrojen peroksit olan sıvıya diş fırçasını daldırarak mikropları öldürebilirsiniz.

Sürekli tekrarlayan mantar enfeksiyonları için antiseptik olarak kullanabilirsiniz.

Yarısı su, yarısı % 3’lük hidrojen peroksit olan sıvıyla camlarınızı temizleyebilirsiniz.

Yarısı hidrojen peroksit olan suyu tırnaklarınıza günde 10 dakika emdirerek tırnak mantarlarından kurtulabilirsiniz.

Bulaşık deterjanı şişesinin içine bir damla hidrojen peroksit katarak deterjanın gücünü arttırabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:56
  1. azot
  2. hidrojen peroksit

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