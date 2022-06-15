Hıdırlık Mezarlığı mescidini bekliyor

DURSUN SUNA NİĞDE

Hıdırlık Mezarlığına kabir ziyareti için gelen Niğdeliler, namaz kılacak yer olmadığı için belediyeden ibadet yapmaları için mescit yapılmasını istiyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar, mezarlığa geldiklerinde namaz kılacak yer bulamadıklarını bu nedenle ibadetlerini gerçekleştiremediklerini söylüyor.

Akit’e konuşan ziyaretçiler, “Belediye Başkanımız girişimde bulunurlarsa bizler de destek oluruz. Mezarlığımıza her gelip gittiğimizde Ezan-ı Muhammedi’nin okunduğuna şahit olmak istiyoruz. Namaz kılacak yer bulamıyoruz. İbadethanemize kavuşmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Diğer şehirlerimizin çoğunun mezarlığında ibadet yapacak cami ya da mescitleri var. Burada olmaması bizleri üzüyor. Camilerimiz, mescitlerimiz ve kabristanlarımız hep iç içedir. Üstelik kabristanlıklar zarar görmesin diye cami veya mescitleri içinde inşa edilerek yapılmıştır. Kısa zaman içerisinde böyle güzel bir mezarlığımızda ibadet yapacak mescidimize kavuşmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.