Hicri yılbaşı ne zaman? Diyanet takvimine göre Hicri yılbaşı

Hicri yılbaşı Müslümanlar tarafından ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hicri yılbaşı ise her sene büyük bir heyecan ve coşku ile bekleniyor ve karşılanıyor. Bu yıl Muharrem ayının başladığını bize işaret olarak sunan Hilal, İlk defa Asya Kıtası’nın doğusundan itibaren gözlemlenebilecek. Peki Hicri Yılbaşı ne zaman?

İşte Hicri Yılbaşı’nın başladığı gün

Hicri Yılbaşı bu yıl 20 Ağustos’ta başlayacak. Son Peygamber Hazreti Muhammed’in Mekke’den, Medine’ye hicreti, İslam alemi tarafından hacri takviminin başlangıcı olarak kabul edilir.