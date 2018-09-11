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Hicri yıl başı mesajları en anlamlı resimli Muharrem ayı mesajları

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Müşriklerin işkencesinden Müslümanları kurtarıp daha emin bir beldeye yani Medine’ye hicret etmesi olayına Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 11 Eylül itibariyle başladı. Bu kutlu günü dolayısıyla tanıdıklarının hicri yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar hicri yılbaşı mesajları gönderiyor. İşte Hicri yıl başı mesajları en anlamlı resimli Muharrem ayı mesajları

11 Eylül 2018 Salı 13:15
Hicri yıl başı mesajları en anlamlı resimli Muharrem ayı mesajları

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Müşriklerin işkencesinden Müslümanları kurtarıp daha emin bir beldeye yani Medine’ye hicret etmesi olayına Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 11 Eylül itibariyle başladı. Bu kutlu günü dolayısıyla tanıdıklarının hicri yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar hicri yılbaşı mesajları gönderiyor. İşte Hicri yıl başı mesajları en anlamlı resimli Muharrem ayı mesajları

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Yeni yılımız mübarek olsun.

Hicri Yılbaşı mesajları Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Hicri Yılbaşı mesajları Allah Azzeve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Hicri Yılbaşı mesajları Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Hicri Yılbaşı mesajları Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:15
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