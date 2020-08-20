Hicret; manevi dirilişin başlangıcı

Hakkı Bilir İstanbul

Bugün Muharrem ayının 1. günü ve ümmet coğrafyası Hicri Takvime göre 1442. yılını eda etmeye başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hicretini esas alarak hazırlanan Hicri Takvim, büyük bir ruhi dönüşümün de yansıması olarak biliniyor. Müslümanların şaşmaz bir nizam kurduğu ve dünya üzerinde söz sahibi olmaya başladığı kritik bir dönemeci ‘Başlangıç’ sayan Hicri Takvim’in öngördüğü yılbaşı, manevi arınmaya da zemin hazırlıyor. Yeni yılın ilk günü vesilesiyle Akit’e konuşan ilahiyatçılar, hicretin muazzam bir dönüşümün tezahürü olduğunu belirterek, müminlerin bu bilinçle bütün yılı geçirmeleri gerektiğini kaydediyor.

Hicret kulluk şuuru demektir

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, “Hicret dünyaya geliş amacındaki kulluğun farkına varabilmektir. Müslümanların ahiret hesabına çok daha net adımlar attığı ve İslam’ın kurumsal bir kimliğe bürünmesinin ilk başlangıcıdır. Hicri yılbaşını sembolik manasının ötesinde kendi gerçek kodlarımıza dönmek için de bir fırsat olarak görüyorum” diye konuştu. Hicretin sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için büyük önem taşıdığını da kaydeden Kurt, “Hicretin Müslümanların kimliğine dönmesi, kendi aralarında birlik ve beraberlik içinde, bütün insanlığa faydalı işler yapabilmenin de merhalesi olduğunu düşünüyorum. Her Müslüman kendi içindeki hicretini gerçekleştirmelidir. Hicret, tüm insanlık için de muazzam hayırlı bir olaydır” dedi.

Müslümanın yılbaşı hicrettir

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker, “Bir Müslümanın yılbaşı noel değil Hicri Takvimin belirlediği tarihtir. Müslümanlar için esas yılbaşı budur. Hicret bir farkındalıktır. Farkındalık ise bir Müslüman için şuur demektir. Hicret arınmanın kapısıdır. Bir Müslüman hicri yılbaşını bu bilinç ve farkındalıkla eda etmelidir” dedi. Hicret’in Müslümanlar için bir fırsat olduğunu da kaydeden Prof. Çeker, “Hicri Takvim Hz. Ömer devrinde, Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye göç ediş tarihi esas alınarak hazırlanmıştır. Bir Müslüman ömrü boyunca hicret şuuruyla hareket etmelidir” diye konuştu.

Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise, “Bugün Hicri 1 Muharrem 1442. İslam dünyasının büyük zaferlerle müjdelendiği hicretin de yıldönümü. Müslümanlar hicretin manasına uygun olarak Allah'ın gösterdiği yere hicret etmeli” dedi. Önümüzdeki asrın Müslümanların mührünün dünyaya vurulacağı bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Çifci, “Hicri 1442, merkezi Anadolu olan ve 12 asırdır İslam’ın bayraktarlığını yapan Müslüman Türk’ün çağının başladığı yıl olacaktır. Bütün işaretler bu yönde” değerlendirmesinde bulundu.