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Kadın - Aile Hıçkırık geçirme yöntemleri
Kadın - Aile

Hıçkırık geçirme yöntemleri

Hıçkırığa neden olan durumlar genelde zararsız olsa da hıçkırmaktan çoğumuz rahatsız oluruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:10:00 - 2021-11-20 09:12:40
Hıçkırık geçirme yöntemleri

Diyafram kasının istemsiz şekilde kasılması hıçkırık olarak adlandırılır. 

Hıçkırık neden tutar?

  • Çok hızlı yemek yemek
  • Fazla besin tüketimi sonucunda midenin aşırı dolması
  • Alkollü ve gazlı içecekler tüketmek
  • Ani sıcaklık değişimleri
  • Hava yutmak
  • Stres
  • Alerji ve tahrişler

Hıçkırık geçirme yöntemleri nelerdir?

  • Buruna sirke çekmek
  • Limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak
  • Hızlı nefes alıp vermek.
  • Derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak.
  • Boğazda öğürme refleksini uyarmak için küçük bir kaşıkla dilin gerisine dokunmak. .
  • Buz yutmak veya buzlu su içmek
  • Yüzü soğuk suyla yıkamak veya yüze soğuk kompres uygulamak

Bir insan neden hıçkırır?

Hıçkırık nedenleri çoğunlukla psikolojik kaynaklıdır. Ani duygu değişimleri, heyecan, korku ve stres hıçkırığı tetikleyebilir.

Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer?

Yeni doğan bebeklerde hıçkırıkların en çok arttığı zaman beslenme sonrasıdır. Gazın iyi çıkarılmaması, hava yutulması, ani sıcaklık değişikliği ve heyecanlanma gibi durumlar bebeklerde hıçkırığa yol açabilir. Bebeklerde hıçkırık tutmasına en iyi gelen şey, emzirmektir.

Anne karnında hıçkırık

Hıçkırma, bebeğin doğduktan sonra değil daha doğmadan kazandığı bir yetenektir. Anne karnında bebeğin hıçkırmasının sebebi ise ciğerlerinin gelişmesidir. Yani hıçkırmak, hiçbir olumsuz durumun belirtisi değil aksine gelişimin göstergesidir.

 

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