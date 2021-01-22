Hiçbiri bunu beklemiyordu... Plan tıkırında işliyor! Türkiye tarih yazdı

Türkiye, birkaç gündür süren kitlesel aşılamada tecrübesini konuşturdu. "Dünyada en hızlı aşı" uygulamalarından birini gerçekleştiren Türkiye, gerek hızı gerekse aşıya taleple diğer ülkelere örnek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk gruplarına göre aşı uygulamasıyla uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlamaların yapıldığını duyurdu.

Takvim tıkırında işliyor

Sağlık Bakanlığı, aşılama programını, aşılar daha gelmeden önce planlamıştı. Özelde 2.570, vakıfta 314, kamuda 7.485, aile hekimliklerinde 28 bin olmak üzere toplam 38 bin 369 aşı birimi oluşturuldu. Her birimin şartlarını zorlayarak günde 40 doz aşı yapması durumunda, Türkiye’nin günlük aşı yapma kapasitesi yaklaşık 1 milyon 600 bin olarak değerlendiriliyor. Asgari düzeyde ise günde 300-400 bin aşının hiç zorlanmadan yapılabileceği ifade ediliyor. Tedarik etme işlemi problemsiz devam ederse Türkiye, aşı uygulamasını hızlıca tamamlayabilecek.

Aşı lojistiği sürecek

Bakanlık yetkilileri programa ara verilmeyeceğini, sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiğinin devam edeceğini bildirdi. Üç milyon doz Çin Sinovac aşısına ilaveten 10 milyon dozun daha önümüzdeki hafta ülkeye gelmesi bekleniyor. Geriye kalan 37 milyon dozun sevkiyatının ise mart sonuna kadar peyderpey tamamlanması planlanıyor. Temas trafiğine takılan BioNTech aşısının ise şubat ayında bir milyon doz olarak tedarik edileceği belirtiliyor

Rusya ile ortak üretim

Görüşmelerin sürdüğü bir diğer aşı Rus menşeli Sputnik V. Türkiye, aşıda güvenilirliği ve etkinliği birinci öncelik görüyor. Rusya’dan bilgi talep edilirken, şu ana kadar herhangi bir probleme rastlanmadığı kaydediliyor. Her şey yolunda giderse sadece aşı tedarik etmek ile kalınmayacak, Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi de gündeme gelecek.

(Türkiye Gazetesi)