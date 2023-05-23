Hiç utanması da yok! CHP yandaşı Enver Aysever yine rezil kepaze oldu

11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 24 Şubat'ta temeli atılan "Defne Devlet Hastanesi"nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Yapımı 2 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan hastaneyi aklınca itibarsızlaştırıp karalamaya çalışan CHP yandaşı Enver Aysever ise "pes" dedirten ifadeler kullandı.

Milletin gözünün içine baka baka alenen yalan söyleyen Aysever, "Bir hastanenin binasının bitmiş olması oranın hastane olduğu anlamına gelmez. Burası dekordan ibaret bir yapı" şeklinde konuştu.

Hastanenin henüz bitmediği yalanını ortaya atan Aysever, "Bir hastanenin hastane olabilmesi için hasta kabul edebilmesi gerekir. Hastalara bir hizmet verebilmesi gerekir. Defne Hastanesi'nde böyle bir durum yok. Aslında Defne Hastanesi henüz yok" ifadelerini kullandı.

Hastanede doktor ve personel olmadığını iddia eden Aysever yalanı kısa süre içinde elinde patladı.

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Aysever'i bizzat hastaneye giden vatandaşlar yalanladı. Paylaşılan görüntülerde Defne Devlet Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk ve işleyişin gayet iyi olduğu, hastaların ise verilen hizmetten oldukça memnun olduğu görüldü.

51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği bulunan hastanede şu an itibarıyla 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev yapıyor.