Hiç utanmanız kalmadı mı? Adana dönüşündeki kazanın ardından rezil paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Adana'da düzenlenen gençlik töreninden dönen otobüsün yaptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazayı da siyaset malzemesi yapan bazı medya kuruluşları ile sosyal medya kullanıcıları okuyanları utandıran ifadeler kullandı.
AK Parti tarafından Adana'da düzenlenen gençlik şöleninden dönerken kaza yapan otobüste 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 44 kişi de yaralandı.
Üzücü kazayı siyaset malzemesi yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, insanlık dışı ifadeler kullandı.
Hiç utanmanız yok mu?
CHP'ye yakın medyanın, haberlerine yapılan yorumlar okuyanları utandırdı.
Cumhuriyet'in haberi rezil paylaşımları aratmadı!
Öte yandan Cumhuriyet'in kazadan sonra yaptığı haber de sosyal medya kullanıcılarının ahlaksızlığını aratmadı.
Sizin üniversiteli gençleriniz bu kadar aptal mı?
Cumhuriyet gazetesi, ismini açıklamadıkları bir kişiye dayandırdığı haberinde, bazı öğrencilerin konsere gittiklerini sanıp, mitinge gittiklerini sonradan öğrendiklerini iddia etti.