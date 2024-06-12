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Kadın - Aile Hiç solmuyor: Hepsinden daha avantajlı! Evde bambu yetiştirmek kolay: Şimdiki haline bir bakın nasıl!
Kadın - Aile

Hiç solmuyor: Hepsinden daha avantajlı! Evde bambu yetiştirmek kolay: Şimdiki haline bir bakın nasıl!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 17:51:00 - 2024-06-12 18:03:15
Hiç solmuyor: Hepsinden daha avantajlı! Evde bambu yetiştirmek kolay: Şimdiki haline bir bakın nasıl!

Ev ortamında yetiştirilen pek çok farklı bitki çeşidi bulunuyor. Ancak bazı durumlarda dekoratif görüntü için farklı görünen bitkiler ilgi çekici bulunuyor. Bambu da onlardan biri. Dekoratif bir görüntü yaratmak için evinizde bambu yetiştirmeyi deneyin. İşte yapılması gerekenler.

Evde bambu yetiştirmek oldukça kolay bir uğraş olabilir. Bitkiler ile ilgilenmeyi ve evinizi dizayn etmeyi seviyorsanız bambu yetiştirmeyi deneyin. Üstelik bu bitki, kolay kolay solmadan canlı kalabiliyor.

Çelikleme yöntemi

Bambu çiçeğini çelikleme yöntemi ile yetiştirmek için farklı bir bambu bitkisine ihtiyaç vardır. İlk olarak ana daldan çıkan sürgünü dikkatli bir şekilde kesmelisiniz. Ardından kesilen yerin üzerine mum damlatarak kapatın. Yapmadığınızda çiçek kuruyabilir.
Aldığınız çelik sürgünün alt yaprak kısımlarını makastan yardım alarak temizleyin. Bir kavanoz veya farklı bir kabın içerisine 3-5 cm aralığında su ekleyin. Bambu saplarını da suyun içerisine yerleştirin. Kökleninceye kadar dokunmamanız gerekiyor.

Kavanozdaki su, zaman geçtikçe eksilmeye başlayabilir. O nedenle aralıklı olarak kontrol edip su eklemeyi unutmayın. Çelikleme yöntemi, bambu yetiştirmek için garanti yöntemlerden biridir. Aşamalara dikkat ettiğinizde sağlıklı bir bambu elde edeceksiniz.

Suda yetiştirin

Kökleri suda yetiştirmek için yapılması gereken tek şey bir vazo veya uygun bir kabın içerisine 10 cm su eklemek. Dibine çakıl taşları veya renkli boncuklar ekleyebilirsiniz. Kısa süre içerisinde köklenmeye başlayacaktır.
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Bu yöntem daha farklı

Toprakta bambu yetiştirme işlemi, diğer uygulamalardan daha farklı olabilir. Uygulamak için drenaj delikleri olan uzun ve dar bir saksı edinmelisiniz. Saksının tabanına çakıl taşı dizebilirsiniz. Saksının yarısına bahçe toprağı, kum ve torfu eşit şekilde ekleyin.
Toprağın hava alması için ağaç kabuğu da ekleyebilirsiniz. Üzerini bir miktar suyla ıslatın. Sonrasında bambu köklerini toprağa ekleyin. Hafifçe bastırarak ekebilirsiniz. Ilık ve aydınlık bir ortamda güzelce büyüyecektir.

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