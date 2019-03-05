"HİÇ Ödülleri" için geri sayım başladı

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından ulusal bazda 7’nci kez düzenlenen ’Halkça İlişkiler Çalışmaları’ yarışması başvuruları 8 Mart 2019 Cuma gününe kadar yapılabilecek.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenecek HİÇ Ödülleri; kurumları halkla ilişkiler çalışmaları yapmaya özendirmenin yanı sıra, meslektaşlarını ödüllendirerek onurlandırmak, mesleğin imajını ve itibarını geliştirmek adına düzenleniyor. 2013 yılından beri yürütülen organizasyonda bugüne kadar onlarca halkla ilişkiler çalışması projesi ödüllendirildi.

Halka İlişkiler Çalışmaları ödülleri ile ilgili açıklamalarda bulunan BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “Bursa Halkla İlişkiler Derneği adına, Hiç Ödüllerini 2013 yılından bu yana düzenleyerek, hem derneğimizin hem de artık markalaşan HİÇ Ödüllerini geniş kitlelere duyurduk. Maksadımız farklı sektörlerin yoğun emekler harcayarak ortaya koydukları projelerin ödüllendirilmesi dışında, kurumlara örnek teşkil etmesi, mesleğin gelişimine katkı sağlaması, çağımızın yenilik ve yöntemlerini sektörle paylaşılmasıdır. Bilindiği üzere Halkla İlişkiler projeleri kurumlar için olmazsa olmazlardandır. Projelerin farkını ortaya koymak isteyen tüm kurum ve kuruluşları HİÇ Ödülleri’ne başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

Sönmezay, 2013 yılında 18 proje başvurusu ile başlayan HİÇ Ödülleri’nin 2015 yılında ulusallaştırılması ile her yıl tüm Türkiye’den 100’e yakın proje ile başvuru yapıldığını ve projelerin bu mesleğin duayeni isimlerden oluşan güçlü bir jüri tarafından tarafsızca değerlendirileceğinin altını çizdi.