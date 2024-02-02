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Gündem ‘Hiç mübalağasız söylüyorum…’ Erdoğan Alev Alatlı’yı Böyle Tarif Etmişti
Gündem

‘Hiç mübalağasız söylüyorum…’ Erdoğan Alev Alatlı’yı Böyle Tarif Etmişti

Yeniakit Publisher
2024-02-02 14:52:00 -

2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden yazar Alev Alatlı’yı böyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı’nın, eserleriyle bu ülkenin ve bu ülke münevverlerinin vicdanı olduğunu belirterek, “Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize, zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize batıyı en doğru şekilde anlattı, gizli kapaklı bırakmadı. Doğuyu hatırlattı, o yaşasın ölüm dese de bize ona hayırlı, uzun daha nice eseri ile bize kucaklaştıracağı bir ömür diliyoruz. Az önce burada ifade ettiler orada kimse var mı diye sormuştu. Evet, burada olduğumuzu ve inşallah hep yanınızda olacağımızı hatırlatmak istiyorum” dedi.

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