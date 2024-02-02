‘Hiç mübalağasız söylüyorum…’ Erdoğan Alev Alatlı’yı Böyle Tarif Etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı’nın, eserleriyle bu ülkenin ve bu ülke münevverlerinin vicdanı olduğunu belirterek, “Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize, zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize batıyı en doğru şekilde anlattı, gizli kapaklı bırakmadı. Doğuyu hatırlattı, o yaşasın ölüm dese de bize ona hayırlı, uzun daha nice eseri ile bize kucaklaştıracağı bir ömür diliyoruz. Az önce burada ifade ettiler orada kimse var mı diye sormuştu. Evet, burada olduğumuzu ve inşallah hep yanınızda olacağımızı hatırlatmak istiyorum” dedi.