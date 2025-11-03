Hiç mi sıkılmadınız! Hiç mi yüzünüz kızarmadı? Terörist Apo’yu serbest bırakmak isteyenler geldi, buyurun Müsavat Bey!

ALİ KARAHASANOĞLU

Meral Akşener’inden başlayın, Müsavat Dervişoğlu’na kadar.

Erhan Usta’sından, Turhan Çömez’ine kadar.

Şu İyi Parti’nin milletvekili maaşı almak için şehid istismarı yapan elemanlarında minnacık bir yiğitlik var mı?

Hep suyun altından saman yürütüyorlar…

Hiç utanmıyor musunuz? 2019 mahalli seçimlerinde büyükşehirlerde belediye başkan adayı bile çıkarmadınız.

Hiç mi utanmadınız?

Hiç mi sıkılmadınız?

Hiç mi yüzünüz kızarmadı?

Sadece aday çıkarmamalarıyla değil…

HDP ile de ittifak yaptılar.

PKK’nın Kandil’deki terör elebaşları, “Tayyip Erdoğan’ın partisine kaybettireceğiz. Bunun için AK Parti’nin karşısında hangi parti güçlü ise o partiye oy vereceğiz” açıklaması yaptığında…

“Bizim adaylarımız şu şu illerde AK Parti ile yarışıyor. Ama sizden gelecek destekle seçim kazanacak isek, yazıklar olsun bize. Bizim sizin oyunuza da desteğinize de ihtiyacımız yok” diyemediler.

PKK ile ittifak yapıp İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Antalya’da, İzmir’de, Hatay’da büyükşehir belediye başkanlıklarında, terör örgütü destekçileri ile birlikte aynı adaya oy verdiler.

Yalan mı Müsavat?

Çık söyle: “PKK bizi desteklemedi. PKK ile aynı adaylara oy vermedik. Bizim PKK ile hiçbir işimiz olmadı.” de…

Diyebiliyorsan. Yüreğin yetiyorsa, söyle..

Selahattin Demirtaş kim?

PKK’nın elebaşının heykelini dikme sözü veren terör örgütü PKK’nın sempatizanı bir terör sevdalısı.

Bu adama kahvaltı hazırlamayı kendisine görev bilen Meral Akşener kim?

Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanı…

Eee?

Siz nasıl PKK karşıtı oluyorsunuz?

Siz nasıl oluyor da, başkalarına “terör sevdalısı” diyebiliyorsunuz.

Daha vahimini söyleyeceğim.

Dün Müsavat Dervişoğlu diyor ki: “Abdullah Öcalan’ı umut hakkı çerçevesinde serbest bırakacağını düşünen varsa, buyursun gelsin!”

Buyrunuz, Apo’yu serbet bırakmak isteyenler geldi.

Başınızı kaldırın, bakın Müsavat Bey.

Karşınızda kim duruyor biliyor musunuz?

Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu duruyor!

“Tövbeler olsun, biz Apo’ya umut hakkı tanır mıyız?” demeyin Müsavat Bey…

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ne sözü verdiniz?

“AİHM kararları kayıtsız şartsız uygulanacak. Mahkemelerimizin AİHM kararlarını görüşüp uyma ya da uymama şeklinde bir hakkı olmayacak. AİHM kararları otomatik uygulanacak.”

Bugünlerde Osman Kavala için Can Atalay için tekrarladığınız, “AİHM kararları hemen uygulanmalı” sözü, Apo’nun da serbest kalmasını öngörmüyor mu?

Öyle yalancısınız ki…

Öyle riyakârsınız ki…