'Hiç kimsenin Erdoğan'ı sırtından hançerlemeye hakkı yok!'

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Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile trafik polisi arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 22:38:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile trafik polisi arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Uğurlu, AK Partili Yılmaz'ı elşetirerek, "Bu tür hareketler AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zarar veriyor." dedi.

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