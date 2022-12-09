Hiç kimsenin aklına bile gelmez! Kitap okumanın bu faydasını biliyor muydunuz?

Yeni Akit Ankara

Şair ve Yazar Levent Ağaoğlu, Yale Üniversitesi’nde yapılan ve Social Science & Medicine dergisinde yayınlanan anlamlı araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

3,5 saatten fazla okuyanlar daha geç ölüyor

“Araştırma kapsamında 50 yaş ve üstü 3 bin 635 kişinin okuma alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar, cinsiyet, ırk ve eğitim gibi faktörler kontrol edilerek haftada 3,5 saat ve üzeri okuyanlar, haftada 3,5 saate kadar okuyanlar ve hiç okumayanlar olarak üç gruba ayrıldı.

Araştırmacılar, 12 yıla kadar haftada 3,5 saatten fazla okuyanların ölme olasılığının yüzde 23, haftada 3,5 saate kadar okuyanların ise yüzde 17 daha az ölme olasılığının olduğunu keşfettiler.

Araştırma sırasında, kitap okumayanların yüzde 33’ü, kitap okuyanların yüzde 27’si öldü.

Kitap okumayanlar 85 ay (7,08 yıl) yaşarken, kitap okuyanlar 108 ay (9 yıl) yaşadılar. Yani kitap okumak 23 aylık hayatta kalma avantajı sağladı.

Bu arada, araştırmaya katılanların yüzde 87’si kurgu kitapları okudu.

Kitap okuma daha uzun yaşatıyor

Araştırma, süreli yayınlardan ziyade kitap okumayı daha uzun bir yaşamla ilişkilendiriyor. Kitap okumak gazete veya dergi okumaktan daha fazla fayda sağlıyor. Bu etki, kitapların okuyucunun zihnini daha fazla meşgul etmesinden, daha fazla bilişsel fayda sağlamasından ve dolayısıyla yaşam süresini uzatmasından kaynaklanıyor. Araştırmacılar ayrıca, çalışma katılımcılarının kitap okumaktansa süreli yayınları okumaya önemli ölçüde daha fazla zaman harcadıklarına dikkat çekiyor ve kitaba geçmelerini öneriyor. Araştırmacılar gelecekte, e-kitapları ve sesli kitapları okumanın benzer etkileri olup olmadığını araştırmayı planlıyor.”