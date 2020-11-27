Hiç görmediği kızına aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu
Mardin'in Ömerli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehadetinden önce aldığı oyuncak bebek, hiç görmediği kızına ilk doğum günü hediyesi oldu.
Şehit eşi Fatma Acar, eşinin şehadetinden 2,5 ay sonra dünyaya gelen bebeğine şehidin isteği üzerine "İkranur" adını verdi. Acar bir yaşını dolduran kızı İkranur ile doğum gününde eşinin mezarını ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette İkranur, babasının kabrindeki fotoğrafı öptü. Evlerinde de kızı için doğum günü kutlaması yapan Acar, İkranur'a babasının şehit olmadan önce aldığı oyuncak bebeği hediye etti.