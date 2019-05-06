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Hibrit araçlara ilgi neden artıyor?

Bu yılın ilk dört ayında 489 adet satış rakamına ulaşılan hibrit otomotivin, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 87.44 oranında artış gösterdiği fark ediliyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:00
Hibrit araçlara ilgi neden artıyor?

Türkiye’de hibrit otomobil satışı her geçen gün artıyor. 2019 yılının ilk dört ayında 489 adet hibrit araç satıldı. Bu rakamlar geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hibrit araçlara olan ilginin yüzde 87.44 oranında artış gösterdiği fark ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki on yıl içerisinde hibrit araçların benzinli araçların yerini alacağını savunuyor. Hibrit araçlara olan ilginin her geçen gün artmasının ardında ise söz konusu otomobillerin yakıt tüketimlerinin bir hayli az olması yatıyor. Hibrit araçların emisyon değerleri çok düşüktür. Ayrıca hibrit araçlar destek motoruna sahip oldukları için daha az yıpranırlar. Bu avantajları dikkate alan müşteriler de son dönemde hibrit araçlara yönelir oldu.

-Toyota: Toyota Türkiye altı ayrı modelle hibrit piyasasında yer buluyor. Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Auris Hybrid Touring Sports, Rva4 Hybrid, Prius ve C-Hr Hybrid ile Toyota sekterde önemli bir yer tutuyor.

-Renault: Renault hibrit otomobil çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. 2020 hibrit modelleri ise merakla bekleniyor.

-BMW: BMW hibrit otomobillerinin ürün yelpazesi 2020, 2021 modellerinde genişleyecek gibi... BMW, yıl sonuna kadar daha çok hibrit araç satmanın planlarını yapıyor.

-Volkswagen: Alman devi, hibrit modelleriyle dikkat çekiyor. Volkswagen önümüzdeki 10 yıl içinde tüm benzinli modellerini hibrite dönüştürmeyi planlıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:00
  1. hibrit otomobil
  2. Hibrit araçlar
  3. Toyota
  4. Toyota Türkiye
  5. Renault
  6. BMW
  7. Volkswagen
  8. Auris Hybrid Touring Sports

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