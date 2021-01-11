Hibelerde ve desteklerde gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz

Akit Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’yi büyütmek için gerekli her adımı attıklarına işaret etti. “Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277.5 milyar liraya ulaştı” diyen Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

Avrupa birincisiyiz

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı avantajlarla tarım sektörü iki yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. 2020’nin ilk üç çeyreğinde yüzde 5.3 büyüme gösteren tarım sektörü, ekonomimize olumlu katkıda bulundu. Diğer tüm sektörlerden daha fazla büyüdü. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde hamdolsun tarımsal hasılada bugün Avrupa’da birinci, dünyada ilk ondayız.”

101 tedbir alındı

Salgın sürecini başarıyla yürüttüklerine dikkati çeken Pakdemirli, “Pandeminin başlamasını takiben teşviklerden kredi ötelemelerine ve gıda denetimlerine kadar tam 101 tedbiri hayata geçirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık” şeklinde konuştu.

Tüm imkanlar kullanıldı

Çiftçi nüfusunun gençleşmesi için gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını da ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi: “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’yla öne çıktık. 47 bin 775 genç çiftçimizin projesine toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’yle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul yahut üniversite mezunu olan 98 gence toplam 9.7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Pilot uygulamalarını 4 ilimizde başlattığımız bu projeyi inşallah 2021’de 81 ilimizde yaygınlaştıracağız.

Teşvikler peş peşe

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD I) kapsamında hayvancılık sektöründe 948 evladımız yardım almıştır. Ayrıca kırsal alanlardaki yatırımlarda 2 bin 617 gencimiz hibe desteğinden yararlanmıştır. IPARD II Programı’na ise başvuran 12 bin 741 çiftçimiz bulunmaktadır. Sözleşme ve ödeme işlemleri devam etmekte olup hayvancılık sektöründe 345, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 925 çiftçimiz hibe desteğinden faydalanmıştır. En son açıkladığımız IPARD-II 10. çağrı ilanında 1 milyar 250 milyon liralık destekle gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. İşte bu destek programlarıyla biz, esasen kırsalı kalkındırmaya uğraşıyoruz. Yani evlatlarımız, doğdukları yerde doyabilsin istiyoruz. Tarımda Uzman Eller Projemiz’le gençlerimize alanlarında iş imkânları sunuyoruz. Tüm hibelerimiz ve desteklerimizle gençlerimizin yanlarında yer alıyoruz. Tarımı plazalarda, devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz. Yani biz girişimci, kendi işinin patronu bir gençlik var etmeye çalışıyoruz.”

Kendinize yatırım yapın

Pakdemirli, gençlere ise şöyle seslendi: “Evlerinizde geçirdiğiniz salgın sürecini kendi geleceğiniz adına bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Özellikle bu dönemde ‘nakit ve vakit’ bakımından kârda olduğunuzu biliyorsunuz. Çünkü okula gidip gelmek için yollarda vakit kaybetmiyorsunuz. Ailelerinizin yanında daha sağlıklı besleniyorsunuz. Burslarınız devam ediyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2020-2021 yılı öğrenci burslarında artışlar yapıldığını da biliyorum. Dolayısıyla sizlere tavsiyem bu süreçte tasarruf ettiğiniz bütün ‘nakit ve vakit’ unsurlarınızı eğitiminize, donanımınıza yönelik yatırımlara harcayın. Diğer taraftan düşünmek için aslında verimli bir içe kapanma ve üretme dönemiyle baş başasınız. Mezun olduğunuzda hayattan daha çok şey öğreneceğiniz yeni bir dönem başlayacak. O günü düşünerek tüm durumlara karşı planlı ve hazırlıklı olun.”