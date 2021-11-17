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Ekonomi Hibe oranları yükseltildi
Ekonomi

Hibe oranları yükseltildi

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 10’uncu Çağrı’da verilen hibe oranları ve sözleşme tutarları arttırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:40:00 -
Hibe oranları yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvansal ürünlerin üretimine yönelik projeler için baz hibe oranı yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltildi. Belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise bu oran yüzde 70’e çıkarıldı. Genç çiftçilere ve dağlık alanda yatırım yapan işletmelere ek yüzde 5 hibe uygulanmasına devam edilecek. Bu ek hibe oranıyla destekler yüzde 70 veya yüzde 80’e kadar taşınacak.

Diğer taraftan tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler için baz hibe oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye çekildi. Belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için bu oran yüzde 60’a yükseltildi. 10’uncu Çağrı’da sunulan projelerin yapım ve makine-ekipman harcama kalemlerine ait sözleşme tutarları da arttırıldı. Buna göre faydalanıcılara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygun bulunan yapım harcamaları yüzde 19 seviyesine getirilecek.

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