0553 313 94 23

"Hibe hayvan" dolandırıcılarına operasyon

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan" projesinde talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şirketlere yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı

15 Ocak 2019 Salı 10:33
"Hibe hayvan" dolandırıcılarına operasyon

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan" projesinde talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şirketlere yönelik operasyonda 30 zanlı yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2018 yılında tamamlanmak üzere "Genç Çiftçi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında 44 bin 50 büyükbaş ve 132 bin 431 küçükbaş hayvanın hibe yoluyla ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtımı planlandı.

Bakanlık, projenin yürütülmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü görevlendirdi ve 2 kurum arasında projenin yürütülmesine ait detayları içeren protokol hayata geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, proje kapsamında işi alan belli şirketlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirdiği ve talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Suç örgütüyle ilgili bilgi alınması üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç örgütüne yönelik geçen yıl ekim ayından itibaren fiziki takip başlatıldı.

Fiziki takip yürütülen suç örgütüne Ardahan, Erzurum, Kars ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 2 bin 940 hayvan kulak küpesi, 350 hayvan pasaportu ve 11 hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirildi.

Projenin vatandaş gözünde yanlış algılanmasına neden olan, projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan suç örgütüne yönelik bugün Ankara, Erzurum, Kars, Van, Aydın ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon yürütüldü. 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:33
  1. Ardahan
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Aydın
  7. Ankara
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır."
    1. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
    2. Tuzla'daki cinayet
    3. Teröristbaşı Netanyahu'dan İran'a tehdit
    4. Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
    5. "Tahran'da 21 bin riskli bina var"
    6. 75 bin göçmen yakalandı
    7. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    8. İstanbul'da terör baskınları! 9 PKK'lı..
    9. İhtiyaç fazlası ürünler şehit..
    10. İstanbul namaz vakitleri | İstanbul..
    11. İzmir namaz vakitleri | İzmir haftalık..
    12. Avrupa borsaları
    13. Edirne'de düzensiz göçe geçit yok
    14. Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
    15. AYD'den Cumhuriyet Gazetesi'ne kınama!
    16. Tezgâhta fiyat köpüğü var
    17. GRAFİKLİ - "2019 Türkiye Bursları"..
    18. Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim..
    19. Külliye'de "Sıfır Atık" meyvelerini..
    20. Katil Netanyahu tehdit etti: Çıkın..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler