Hibe destek ödemesi ne zaman verilecek? Hibe desteği ne zaman yatacak?

Korona salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sunulmakta. Peki hibe desteğini kim alacak? Kimlere hibe desteği ödenecek? Hibe destek ödemesi ne zaman?

Hibe desteği kime veriliyor?

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Hibe desteği başvurusu sona erdi mi?

Hibe destek başvurusuna ne zamana kadar başvurulacak? Esnafa hibe destek ödemesi için başvurular 25 Mayıs’ta başlamıştı. Hibe desteği başvuru işlemleri T.C. kimlik no sıralamasına göre e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi başvuruları 23 Haziran'da bitiyor. Peki, hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?

Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. 30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Hibe desteği ödemelerinin başvuru tarihinin bitimiyle beraber başlaması bekleniyor. Henüz bir tarih netleşmedi; detaylar geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

1. grup 5000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.

2. grup 3000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.