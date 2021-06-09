Koronavirüs sürecinde en çok hasara uğrayan işletmelerin başında esnaflar geliyor. Bu nedenle esnafa can suyu olacak hibe desteği yapılacak. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hibe desteği ne zaman yatacak?

Hibe desteği başvurusu 23 Mayıs'ta başladı ve 23 Haziran 23.59'da sona erecek. Bu süreç içinde ihtiyaç sahibi esnaflar söz konusu destekten faydalanmak için başvuru yapacak.

Destek ödemelerinin başvurunun sona ermesinin ardından (23 Haziran sonrası) değerlendirme sonucunda yapılacağı öngörülüyor.

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

Birinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları. Birinci grubun sayısı 235 bine ulaşmaktadır ve bu grupta yer alanlara tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.

İkinci grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncak,kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular,kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler. İkinci grupta yer alan işletme sayısı toplamda1 milyon 150 binden fazladır. Bu işletmelere tek seferlik 3 bin TL destek ödemesi yapılacak.