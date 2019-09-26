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Hibe desteği nasıl alınır? Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği nasıl alınır başvuru şartları

İŞKUR, eski hükümlü ve engellilere yönelik hibe desteği yaptı. Devlet cezasını infaz etmiş eski hükümlülere 2019 ‘da İŞKUR üzerinden tam 38 bin TL kadar hibe verdi. İŞKUR eski hükümlü ve engellilere hibe desteğinden yararlanmak isteyenler Engelli hibe desteği nasıl alınır? Engelliye hibe desteği ne kadar? İşte Hibe desteği nasıl alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:42
Hibe desteği nasıl alınır? Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği nasıl alınır başvuru şartları

İŞKUR, eski hükümlü ve engellilere yönelik hibe desteği yaptı. Devlet cezasını infaz etmiş eski hükümlülere 2019 ‘da İŞKUR üzerinden tam 38 bin TL kadar hibe verdi. İŞKUR eski hükümlü ve engellilere hibe desteğinden yararlanmak isteyenler Engelli hibe desteği nasıl alınır? Engelliye hibe desteği ne kadar? İşte Hibe desteği nasıl alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

İŞKUR aracılığı ile eski hükümlüleri yeniden topluma kazandırmak amacı ile hibe desteği zaman zaman yapıyor. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler. 2019 yılı için verilen hibe desteğinin kimler alacağı ve hibe desteği şartları şöyle olmuştu:

Kimler hibe desteği alır?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

a) İŞKUR'a kayıtlı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),

f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski hükümlülerden aranan şartlar nelerdir?

Affa uğrasalar dahi devletin güvenliğini tehdit edici suç işlememiş olması

Anayasa düzeni bozucu suç işlemeyenler

Mili savunmaya karşı işlenmiş suçlar. ( FETÖ, PKK terör örgütü mensupları )

Devlet sırlarını açığa çıkarıcı nitelikteki suçları işlemeyenler

Cinsel saldırıda bulunmamış ve çocuk istismarı suçu işlememiş olması

Kasten işlenen suçlardan ötürü 1 seneden fazla hapis cezası almayan

Ceza süresine bakılmaksızın; Dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesatlık karıştıranlar

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde depozito, su, elektrik, iletişim vb.abonelik ücretleri, çalışanların ücretleri, işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri, vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar, işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri, kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10'unu aşan kısmı desteklenmeyecek.

Hibe desteği ne kadar veriliyor?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.

c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL.

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:42
  1. Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği nasıl alınır
  2. Eski hükümlülerden aranan şartlar nelerdir
  3. Hibe desteği ne kadar veriliyor
  4. Hibe desteği nasıl alınır?
  5. Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği nasıl alınır başvuru şartları
  6. Kimler hibe desteği alır?
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