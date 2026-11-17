Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyollardaki HGS geçiş bilgilerinin sorgulanmasına ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında basın mensuplarına açıklama yaptı. Uraloğlu, ihlalli geçiş olduktan sonra 15 gün içerisinde vatandaşlara sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapıldığını belirtti.

Karayollarındaki ihlalli geçişlerde ödeme için tanınan süreyi anlatan Bakan, şöyle konuştu: "Vatandaş gişeden geçtikten 15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar öderse hiçbir problem yok. Bunlar olmadı 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor."

Tebligata rağmen bir ödeme ya da başvuru yapılmaması halinde süreç bir aşama daha ileri gidiyor. Uraloğlu bunu, "bu sefer olay bizim de istemediğimiz, avukatla takip sürecine kadar gidiyor" sözleriyle aktardı. Saydığı adımların tamamı uygulanmış ve vatandaşa bildirim gitmişse, birebir takip yapıldığını ve ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulandığını kaydetti.

Araç hem HGS etiketinden hem plakadan tanınıyor

Uraloğlu, otoyol geçişlerinde iki türlü tespit yapıldığını söyledi: "Bir tanesi aracın HGS etiketi üzerinden aracı tanırız, diğeri ise plaka üzerinden tanırız." Ücretlendirme, aracın girdiği gişe ve çıktığı gişeye göre yapılıyor. Aracın HGS'si bulunmuyorsa geçiş noktaları yine plaka üzerinden tespit edilebiliyor.

Hatalı tespit ihtimaline de değindi: "Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirildiği takdirde, geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim."

Bildirimlerin yerine ulaşması için cep telefonu bilgilerinin güncel tutulması gerektiğini vurgulayan Bakan, tanımlı HGS ve plakaya ait sorumlu kişilerden numaralarını e-Devlet üzerinden, HGS sistemleri üzerinden veya Karayolları üzerinden güncellemelerini istedi.

Sorgulama e-Devlet'te yalnızca yetkilendirilmiş kişilere açık

HGS geçiş bilgilerinin sorgulanmasına yönelik uygulama Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı doğrultusunda değiştirildi. Sorgulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden yalnızca yetkilendirilmiş kişiler aracılığıyla yapılabiliyor.

"Ben bakan olarak değil vatandaş olarak istediğim herhangi bir plakanın HGS geçişlerini takip edebiliyordum" diyen Uraloğlu, Kurul'un yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirdiği inceleme sonucunda bunun doğru olmadığına ve kişisel verilerin ihlal edildiğine ilişkin kararını bildirmesi üzerine sorgulama imkânının ilgili kişiye tanındığını anlattı.

Bakan, uygulamanın gerekçesini bir örnekle açıkladı: "Karı koca arasında mahkemeye intikal eden, 'Şu gün evdeymişsin, halbuki ben senin HGS geçişlerini takip ettim, bak orada değilmişsin' gibi sonuçlar doğuran bir durum olduğu için biz de bu uygulamayı yapmak durumunda kaldık."

Uraloğlu, açıklamasının sonunda HGS için Karayolları Genel Müdürlüğüne talimat verdiğini duyurdu: "İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile mevcut durumun daha da iyileştirilmesine yönelik yarın toplantı gerçekleştirilecek."