Hezimetlerin partisi CHP'de kongre süreci belirlendi!

14 Mayıs seçiminden eli boş dönen ve 28 Mayıs'ta da sandığa gömülen CHP’de kongre süreci için takvim belirlendi.

Partinin ilçe delegeleri 3 Temmuz'da belirlenmeye başlanacak. CHP’nin 15 Ekim’e kadar il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor.

İl kongrelerinin ardından olağan kurul yapılacak

CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda alınan karar uyarınca parti 6 Haziran itibariyle il ve ilçe kongre süreçlerini başlattı. CHP’nin takvimine göre 3 Temmuz ilçe delege seçimlerinin başlangıç tarihi olacak ve bu süreç 30 Temmuz’a kadar devam edecek. CHP 5 Ağustos’ta ise ilçe kongrelerine başlayacak ve bu süreç de 10 Eylül’de tamamlanacak.

16 Eylül’de il kongreleri için başlangıç tarihi belirleyen CHP aldığı karar uyarınca 15 Ekim’e kadar bu sürecin tamamlanacağını belirtti. Olağan kurultay ise il kongrelerinin bitiminin ardından Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarihte yapılacak.

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