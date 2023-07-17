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Siyaset Hezimetin ardından rezilliklerinde boğuldular! CHP'den Ümit Özdağ'a 'bakanlık' yalanlaması
Siyaset

Hezimetin ardından rezilliklerinde boğuldular! CHP'den Ümit Özdağ'a 'bakanlık' yalanlaması

Yeniakit Publisher
2023-07-17 20:39:00 - 2023-07-17 20:49:24
Hezimetin ardından rezilliklerinde boğuldular! CHP'den Ümit Özdağ'a 'bakanlık' yalanlaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık teklifinde bulunduğunu söyleyerek 28 Mayıs seçimi için mutabakata vardıklarını açıklayan Ümit Özdağ'a CHP'den yalanlama geldi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, T24'e konuştu. Özdağ, Kılıçdaroğlu ile aralarında kamuoyuna açıklanmayan gizli bir mutabakat olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık vadettiğini, MİT Başkanlığı için de partisine sözlü güvence verdiğini iddia etti.

Seçimin kazanılması durumunda kendisinin İçişleri Bakanı olacağını da ifade eden Özdağ, diğer iki bakanlığı ise söylemedi.

Öztrak'tan yalanlama geldi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ’ın açıklamalarını yalanladı. Öztrak, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" dedi.

Ümit Özdağ, 24 Mayıs'ta da yaptığı açıklamada, "Altılı masa kendi içinde konuşmamış bu konuyu. Kemal Bey bizimle paylaştı. Teknik detayları daha sonra, 'önce bir 28 Mayıs'ı bitirelim daha sonra konuşuruz' şeklinde karara bağladık" demişti.
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Faik Öztrak ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinde bakanlık konusunun gündeme gelmediğini belirtmişti.

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