Hezimet üstüne hezimete uğrayınca kafayı yedi! Kılıçdaroğlu: Koysunlar sandığı, boylarının ölçüsünü alsınlar
Cumhurbaşkanı Rrecep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında akla ziyan ifadeler kullandı.
Mehmet Akif Ersoy'a konuşan Kılıçdaroğlu, aldığı son yenilgiden sonra psikolojik sağlığının bozulduğunu ortaya koyan ifadeler kullandı.
2023 seçiminde topyekün birleştiği Erdoğan'a karşı iki turda da açık ara farkla kaybeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
Gelsinler şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı, boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar şimdi?
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